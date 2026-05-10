В Ормузском проливе застряли около 100 судов гонконгских компаний

Примерно 100 судов, зарегистрированных в Гонконге или находящихся в собственности гонконгских компаний, были заблокированы в Ормузском проливе. На них находятся около 2,3 тысячи моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как рассказал председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст, попытки вывести судно из пролива сопряжены с высоким риском, так как существует вероятность обстрела. Главные приоритеты сейчас — обеспечение экипажей продовольствием, водой и эмоциональная поддержка.

Хекст отметил, что немногие суда пострадали физически, но психологическое напряжение моряков, наблюдающих за атаками или читающих о них, очень велико.

Китай призывает к восстановлению беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив как можно скорее.

