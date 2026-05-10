Дождливое воскресенье: до +16 градусов и ветер будут в Московском регионе

Дождь и ветер будут днем 10 мая в Москве и области

Днем 10 мая в Москве и области ожидается от +14 до +16 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь.

Ветер будет восточный. Скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от +7 до +9 градусов. Будут облачная погода и дождь.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

