«Мирно, но с задержаниями»: как в Берлине отметили День Победы СССР

Берлинские силовики задержали 43 человек во время празднования 9 мая

Полиция в немецком Берлине провела задержание 43 людей во время празднования 9 мая. В 25 случаях было нарушено «общее распоряжение», сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию ведомства в соцсети Х.

В рамках него запрещалось приносить с собой российскую, белорусскую, советскую символику к военным мемориалам.

Один раз без разрешения летал беспилотник. Еще в Берлине подали 13 заявлений о правонарушениях. Они связаны с оскорблениями, сопротивлением представителям власти и телесными повреждениями.

В полиции Берлина добавили, что, несмотря на это, 8 и 9 мая прошли без происшествий и мирно. За безопасностью во время мероприятий в городе следили тысячи сотрудников правоохранительных органов.

