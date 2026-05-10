Германия «штурмует» США: Берлин готов переплатить за ракеты Tomahawk
Власти Германии активизировали усилия, чтобы добиться отправки американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk и пусковых установок Typhon. Правительство ФРГ надеется убедить новую администрацию Дональда Трампа одобрить сделку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, пишет РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует лично отправиться в Вашингтон для обсуждения предложения. Успех поездки будет зависеть от согласования встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
ФРГ заинтересовано в получении высокотехнологичного оружия. По данным источников, Берлин готов предложить за него цену выше рыночной, чтобы гарантировать положительное решение Белого дома.
Согласно договоренностям 2024 года, размещение американских ракетных комплексов в Германии должно начаться в 2026-м. Подразумеваются ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
