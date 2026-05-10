Германия «штурмует» США: Берлин готов переплатить за ракеты Tomahawk

Власти Германии активизировали усилия, чтобы добиться отправки американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk и пусковых установок Typhon. Правительство ФРГ надеется убедить новую администрацию Дональда Трампа одобрить сделку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, пишет РИА Новости .

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует лично отправиться в Вашингтон для обсуждения предложения. Успех поездки будет зависеть от согласования встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.

ФРГ заинтересовано в получении высокотехнологичного оружия. По данным источников, Берлин готов предложить за него цену выше рыночной, чтобы гарантировать положительное решение Белого дома.

Согласно договоренностям 2024 года, размещение американских ракетных комплексов в Германии должно начаться в 2026-м. Подразумеваются ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

