«Не достигли ни одной цели»: в армии Ирана заявили о поражении США в войне

В Тегеране заявили, что США проиграли в войне с Ираном

Соединенные Штаты не смогли добиться реализации своих планов и потерпели поражение в результате нападения на Иран. Об этом заявил представитель армии республики Мохаммад Акраминия, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

По его словам, внешняя агрессия лишь способствовала росту сплоченности и единства внутри иранского общества. Акраминия подчеркнул, что по итогам оценки боевых действий можно констатировать полный провал в достижении целей США в регионе.

Конфликт с участием США и Израиля против Ирана начался 28 февраля. Несмотря на объявленное Дональдом Трампом в апреле двухнедельное прекращение огня и переговоры в Исламабаде, сторонам не удалось прийти к долгосрочному соглашению из-за глубоких противоречий.

В ответ на последнее решение президента США продлить режим тишины в одностороннем порядке Тегеран заявил, что не намерен признавать эти условия и продолжит действовать исключительно в соответствии с национальными интересами.

