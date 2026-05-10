Хамзат Чимаев впервые проиграл в карьере и потерял титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев (представляет ОАЭ) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Он уступил американцу Шону Стрикленду в главном бою турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США), сообщает «Лента.ру» .

Поединок продлился все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Стрикленду. Таким образом, Чимаев потерял титул чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого боя. Для 32-летнего бойца это поражение стало первым при 15 победах (из них девять — в UFC). Пояс он завоевал в августе 2025 года, победив южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

Для 35-летнего Стрикленда эта победа стала 31-й в карьере при семи поражениях. Он вернул себе чемпионский титул в среднем весе.

Перед боем соперники конфликтовали. Во время дуэли взглядов Чимаев ударил Стрикленда ногой, охранникам пришлось разнимать бойцов и выводить их со сцены. Сам поединок прошел без нарушений.

