«В городе Алупка мы увидели з*****»: голый мужчина размахивал пенисом в окне

сегодня в 10:30

Сеть взбудоражило видео с голым мужчиной в окне напротив заведения в Алупке

Посетители одного из кафе в Алупке Республики Крым стали невольными свидетелями откровенной домашней сцены в доме напротив. Пока люди отдыхали на открытой веранде за столиками, в окне кухни на этаже ниже появился полностью обнаженный мужчина, рассказала очевидица в соцсетях.

Кадры инцидента, снятые очевидцами, быстро распространились в социальных сетях. Мужчина не подозревал о наличии «зрителей» и вел себя абсолютно естественно.

Он пробыл на кухне своей квартиры некоторое время, перемещаясь по помещению. Затем выключил свет и скрылся в глубине квартиры. Посетители заведения отреагировали на ситуацию с юмором.

«В чудном городе Алупка мы увидели з******», — пошутил один из комментаторов под видео.

