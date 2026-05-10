«Я богат»: украинец кидал камни в краснокнижного тюленя на Гавайях

Украинский бизнесмен закидал камнями тюленя на Гавайях и может сесть в тюрьму

В США задержали украинского бизнесмена Игоря Литвинчука, который закидал камнями редкого тюленя-монаха на пляже острова Мауи (Гавайи). Теперь ему грозит тюремный срок до одного года, сообщает SHOT .

37-летний Литвинчук является владельцем крупной транспортной компании Transridge Inc., который в настоящее время живет в Сиэтле. На видео, снятом очевидцами, видно, как мужчина бросает камни в тюленя, проплывавшего неподалеку от берега. На замечания отдыхающих бизнесмен ответил, что он богат и сможет оплатить любые штрафы.

Ролик быстро распространился в соцсетях и вызвал возмущение. Полиция заинтересовалась инцидентом, а местные жители организовали митинг у офиса компании Литвинчука. В ходе акции был избит водитель бизнесмена. Самого украинца задержали, в настоящее время по факту случившегося идет разбирательство.

Тюлени-монахи — один из самых редких видов тюленей в мире. Они обитают только на Гавайях и находятся под федеральной защитой. По оценкам, популяция насчитывает всего около 1600 особей. За нападение на охраняемое животное нарушителю грозит до года тюремного заключения.

