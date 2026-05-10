Огненный шторм в Бисерти: в Свердловской области горят семь жилых домов

Семь домов охватил огонь в поселке в Свердловской области

Огонь охватил семь частных домов в Бисерти Свердловской области. В поселке плотная застройка, из-за чего пожар быстрее распространяется, сообщает « 112 ».

Также в Бисертях сильный ветер. Порывы достигают скорости 20 метров в секунду.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте работают не менее 60 спасателей и 18 единиц техники.

На опубликованных фото несколько домов полностью уничтожены огнем. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. От места пожара идет белый дым.

