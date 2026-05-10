«Двое мужчин не могли справиться»: «бабка» отобрала собаку у москвички

сегодня в 10:49

Пробежка закончилась для девушки потасовкой с похитительницей собаки в Москве

Для москвички утренняя пробежка обернулась громким скандалом и рукоприкладством. Ее собаку хотела похитить неизвестная бабушка, рассказала пострадавшая в соцсетях.

Инцидент произошел в местном магазине. Хозяйка на несколько минут оставила собаку в коридоре.

Выйдя из магазина, девушка обнаружила, что ее собаку удерживает незнакомая пожилая женщина. На просьбу вернуть животное та ответила категорическим отказом. Она попросила предъявить официальные документы, подтверждающие право собственности.

Ситуация быстро накалилась. Пожилая предложила вызвать полицию. После чего, по словам хозяйки собаки, перешла к физической агрессии — начала толкать и бить оппонентку.

Попытка силой забрать питомца переросла в полноценную драку, разнимать которую пришлось случайным прохожим. Как утверждает автор публикации, женщина оказалась неожиданно сильной. Двое мужчин не сразу смогли справиться с пенсионеркой и освободить собаку.

