Умер автор культового хоррора «Звонок» Кодзи Судзуки

В Токио скончался японский писатель Кодзи Судзуки — автор культового романа ужасов «Звонок». Ему было 68 лет, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.

Судзуки дебютировал в литературе в 1990 году с романом «Рай», который получил высшую награду на японском конкурсе фэнтезийных романов. Уже через год, в 1991-м, он опубликовал «Звонок» — историю о проклятой видеокассете, после просмотра которой человек умирает через семь дней.

Мировую известность роману принесла экранизация режиссера Хидэо Накаты в 1998 году. Фильм породил целую медиафраншизу, включая голливудский ремейк Гора Вербински 2002 года и многочисленные адаптации в других странах.

Книги Судзуки переведены на десятки языков, а образ девочки Садако из колодца стал одним из самых узнаваемых символов мирового хоррора.

Что стало причиной смерти Судзуки, а также где и как его похоронят, пока не сообщается.

