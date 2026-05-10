Ликсутов назвал число безбилетников в Москве, получивших реальный срок

Ликсутов: 15 безбилетников в Москве получили сроки за нападения на контролеров

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что 15 безбилетников получили реальные сроки лишения свободы за нападения на контролеров в городском транспорте, пишет РИА Новости .

По словам Ликсутова, эти случаи произошли за последние три года. Нарушители получили наказание в виде лишения свободы на срок до трех с половиной лет.

Заммэра подчеркнул, что столичный Следственный комитет проводит проверку по каждому факту нападения и принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Всего за этот период в московском транспорте выявили 140 агрессивных нарушителей закона. Они вели себя неадекватно и применяли силу по отношению к контролерам. Максимальное наказание за такие преступления, по словам Ликсутова, может достигать 10 лет лишения свободы.

