Глава горокруга Каторов: программа «Герои Подмосковья» востребована и важна

Программа «Герои Подмосковья» очень важна для участников спецоперации, которое хотят развиваться дальше, сообщил РИАМО глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«Я являюсь наставником Вадима Свистунова — участника специальной военной операции. Считаю, что программа очень важна и востребована среди ребят, настоящих героев, героев Подмосковья, которые мотивированы и хотят развиваться дальше после возвращения с СВО», — сказал Каторов.

По его словам, несмотря на ранения, тяжелое восстановление, протезы, участники СВО продолжают стараться и учиться.

«Вадим — яркий тому пример», — подчеркнул глава Ленинского округа.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.