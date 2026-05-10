Нотариус не откажет: мошенники нашли лазейку для сдачи квартир умерших россиян

Мошенники в России начали использовать новую схему незаконной сдачи жилья. Они оформляют фальшивые заявления о вступлении в наследство после смерти собственников, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Алексей Горяев.

Злоумышленники выдают себя за дальних родственников умерших и обращаются к нотариусам для открытия наследственных дел. Поскольку по закону он не может отказать, аферисты получают на руки официальный документ. В дальнейшем его используют как основание для сдачи недвижимости в аренду.

В МВД подчеркивают, что подобные махинации часто реализуются группой лиц. Среди них могут быть сотрудники различных государственных организаций.

Наибольшее количество подобных инцидентов фиксируется в крупных российских мегаполисах. Схема с так называемыми выморочными квартирами (имуществом, на которое никто не вступил в права наследования) остается актуальной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.