Русский SpaceX: в Приморье построят частный космодром для запуска легких ракет

В России откроют частный космодром «Приморский» и будут запускать до 50 ракет

Космодром «Приморский», который отечественная частная космическая компания Space Energy собирается возвести в 2026 году, даст возможность отправлять до 50 легких ракет ежегодно. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе фирмы.

Инфраструктуру проекта создают под сверхлегкие и легкие ракеты. Благодаря этому, уменьшается цена эксплуатации, увеличивается скорость подготовки к миссиям. Также обеспечивается частота запуска.

С космодрома «Приморский» можно будет отправлять до 50 ракет в год. С него планируют запускать сверхлегкую «Орбиту». Ракету создала компания Space Energy.

Первый полет может произойти уже в 2027 году. Однако, если проект удастся успешно воплотить в жизнь, запуск может пройти и в 2026-м.

