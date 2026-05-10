Русский SpaceX: в Приморье построят частный космодром для запуска легких ракет
Фото - © © Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа
Космодром «Приморский», который отечественная частная космическая компания Space Energy собирается возвести в 2026 году, даст возможность отправлять до 50 легких ракет ежегодно. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе фирмы.
Инфраструктуру проекта создают под сверхлегкие и легкие ракеты. Благодаря этому, уменьшается цена эксплуатации, увеличивается скорость подготовки к миссиям. Также обеспечивается частота запуска.
С космодрома «Приморский» можно будет отправлять до 50 ракет в год. С него планируют запускать сверхлегкую «Орбиту». Ракету создала компания Space Energy.
Первый полет может произойти уже в 2027 году. Однако, если проект удастся успешно воплотить в жизнь, запуск может пройти и в 2026-м.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.