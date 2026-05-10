«Лайнер смерти» у Тенерифе: судно со вспышкой хантавируса прибыло на Канары
Круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса, зашло в порт испанского острова Тенерифе. Лайнер завершил переход из Аргентины и теперь ожидает начала эвакуации пассажиров, свидетельствуют данные портала движения судов VesselFinder, сообщает ТАСС.
Власти Испании уже подготовили специальный протокол для вывоза людей. Первыми борт покинут 14 подданных королевства. Министерство обороны страны доставит их в Мадрид и отправит на карантин.
Остальные пассажиры, среди которых граждане США, Великобритании и Нидерландов, будут находиться в своих каютах до прибытия репатриационных рейсов. При этом власти заверили жителей Канарских островов, что прибытие лайнера не представляет угрозы для местного населения.
Из 150 человек на борту инфекция была подтверждена у восьми, трое из которых скончались. Еще один заболевший находится в критическом состоянии в ЮАР. В составе экипажа MV Hondius числится один гражданин России.
После завершения эвакуации судно с 30 членами команды отправится в Нидерланды для полной дезинфекции. Специалисты отмечают сложность контроля над вспышкой из-за длительного инкубационного периода вируса, который может составлять несколько недель.
Хантавирусы — семейство вирусов, основными носителями которых являются мелкие млекопитающие. Однако инфекция способна передаваться и людям. При тяжелом течении заболевания под удар попадают легкие пациента, что может привести к развитию сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке1.
