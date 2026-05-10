«Лайнер смерти» у Тенерифе: судно со вспышкой хантавируса прибыло на Канары

Круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса, зашло в порт испанского острова Тенерифе. Лайнер завершил переход из Аргентины и теперь ожидает начала эвакуации пассажиров, свидетельствуют данные портала движения судов VesselFinder, сообщает ТАСС .

Власти Испании уже подготовили специальный протокол для вывоза людей. Первыми борт покинут 14 подданных королевства. Министерство обороны страны доставит их в Мадрид и отправит на карантин.

Остальные пассажиры, среди которых граждане США, Великобритании и Нидерландов, будут находиться в своих каютах до прибытия репатриационных рейсов. При этом власти заверили жителей Канарских островов, что прибытие лайнера не представляет угрозы для местного населения.

Из 150 человек на борту инфекция была подтверждена у восьми, трое из которых скончались. Еще один заболевший находится в критическом состоянии в ЮАР. В составе экипажа MV Hondius числится один гражданин России.

После завершения эвакуации судно с 30 членами команды отправится в Нидерланды для полной дезинфекции. Специалисты отмечают сложность контроля над вспышкой из-за длительного инкубационного периода вируса, который может составлять несколько недель.

Хантавирусы — семейство вирусов, основными носителями которых являются мелкие млекопитающие. Однако инфекция способна передаваться и людям. При тяжелом течении заболевания под удар попадают легкие пациента, что может привести к развитию сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке1.

