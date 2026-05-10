Неудержимый «Драго»: Волков разгромил Кортес-Акосту на UFC и добыл 40-ю победу

сегодня в 07:59

Спортсмен из России Александр Волков («Драго») выиграл у доминиканца Вальдо Кортеса-Акосты во время поединка на Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в Ньюарке Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС .

Оба соперника были в тяжелой весовой категории. Российский боец выиграл единогласно.

«Драго» 37 лет. В ММА он выиграл 40 боев, а проиграл 11.

В последних семи поединках Волков выиграл шесть раз. Кортес-Акоста проиграл три раза, а выиграл 17. Уступив Волкову, доминиканец прервал серию из трех побед.

