День Победы в Москве вновь оказался холоднее климатической нормы

День Победы в Москве в этом году снова не порадовал теплом. Температура была ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, температура воздуха поднялась до +13 градусов, что на 1,6 градуса ниже климатической нормы.

«Что интересно, по статистике, в век глобального потепления теплым этот день в столице бывает чаще — в 58% случаев», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик также отметил, что за первые 19 лет XXI века холодным День Победы был только четыре раза, однако в 2020-е годы все праздничные дни оказались холодными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.