На лайнере в США более 100 человек заразились норовирусом

Центры по контролю и профилактике заболеваний США 7 мая зафиксировали вспышку желудочно-кишечного заболевания на лайнере Caribbean Princess в Атлантическом океане, сообщает ТАСС .

На борту находятся более 3,1 тысячи человек, включая членов экипажа. Среди них 115 заболевших, у которых наблюдаются диарея и рвота.

Сотрудники лайнера проводят усиленную дезинфекцию, собирают образцы и изолируют больных. По прибытии в порт назначения судно пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

Ранее вспышка хантавируса случилась на круизном лайнере MV Hondius. Глава ВОЗ заявил, что хантавирус не является коронавирусом.

