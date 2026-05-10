В ВОЗ заявили о риске паники из-за повышенного внимания к хантавирусу

Из-за пристального внимания к вспышке хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius люди могут преувеличивать риски заражения. Об этом заявила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает ТАСС .

По ее словам, ситуацию необходимо разъяснять в контексте, так как повышенное внимание может создать ложное ощущение роста угрозы, хотя это не так.

Она подчеркнула, что, хотя ВОЗ классифицирует всех пассажиров судна как «контакты из группы высокого риска», реальный риск заражения остается низким как для населения в целом, так и для жителей Канарских островов. Эксперт пояснила, что опасность пассажиры представляют прежде всего друг для друга, так как могли контактировать с заболевшими на борту, но пока не проявляют симптомов.

Ранее глава ВОЗ заявил, что хантавирус не является коронавирусом.

