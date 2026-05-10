В России в 2026 году могут начать строить первый частный космодром

Российская частная космическая компания Space Energy запланировала в 2026 году начать строительство собственного космодрома в Приморском крае. При успешной реализации проекта первый пуск может состояться уже до конца года, сообщает РИА Новости .

Космодром получит название «Приморский». С него планируется запускать разработанную компанией сверхлегкую ракету-носитель «Орбита», способную выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг — на солнечно-синхронную.

Гендиректор Space Energy Георгий Емелин пояснил, что создание частных космодромов — мировая тенденция, и Россия не должна отставать.

Приморский край выбран из-за баллистических преимуществ: оттуда эффективно запускать спутники на солнечно-синхронные и полярные орбиты, а ступени ракет безопасно падают в море. На космодроме планируется несколько стартовых столов.

