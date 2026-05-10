Конфликт на Ближнем Востоке рекордно быстро сокращает мировые запасы нефти

Мировые запасы нефти стремительно сокращаются из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти уменьшаются на 4,8 млн баррелей в день. Это заметно превышает предыдущие показатели.

В свою очередь, инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что запасы нефти близки к минимальному уровню с 2018 года.

Быстрое сокращение запасов указывает на растущий риск резких скачков цен и дефицита, последствия которых правительства стран мира не смогут эффективно смягчить. Кроме того, даже после завершения конфликта резкое истощение запасов может повлечь нестабиль на рынке.

