Приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня

Прием документов во все университеты России на все уровни высшего образования, среди которых бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее, начнется в единый день — 20 июня. Об этом заявили в Минобрнауки России, сообщает ТАСС .

Даты окончания приема различаются в зависимости от уровня образования и источника финансирования. Для бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается с 10 по 20 июля, для платных мест — не позднее 20 сентября.

При поступлении на бюджетные места в магистратуру и специализированное высшее прием заявлений и документов также начинается 20 июня и завершается не позднее 20 августа.

Для платных мест по этим уровням образования крайний срок подачи документов — не позднее 20 сентября.

