У Романа Попова ухудшилось состояние после рецидива рака мозга

Жена актера Романа Попова Юлия рассказала о его самочувствии после рецидива рака мозга. По ее словам, у артиста ухудшилось зрение, ему стало трудно передвигаться, а левая сторона тела постепенно теряет подвижность, сообщает Общественная Служба Новостей .

Юлия сообщила, что о рецидиве стало известно после приступа, который произошел у Попова после съемок. Актер надеялся, что это не связано с онкологией, однако обследование подтвердило возвращение злокачественного образования.

Она уточнила, что, если ранее был только один очаг, то теперь их несколько.

Жена актера отметила, что Попов старается сохранять позитивный настрой, шутит и делится историями, несмотря на тяжелое состояние. Коллеги оказывают семье финансовую поддержку, но средств не хватает, поэтому Юлия приняла решение продать семейный дом, который строился последние пять лет.