В Клину строят две линии освещения общей длиной 800 метров

Мосавтодор приступил к строительству двух линий наружного освещения у остановки «Вертково» в Клину. Работы планируют завершить до 30 ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор строит две линии наружного освещения общей протяженностью 800 метров на Т-образном перекрестке возле автобусной остановки «Вертково» в городском округе Клин. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Дорожники бурят отверстия и монтируют закладные детали для установки опор. Затем они установят опоры, кронштейны и светильники, подключат линии к электросети.

«Наружное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, особенно на перекрестках и вблизи остановок общественного транспорта. Оно улучшает видимость в темное время суток, помогает водителям своевременно замечать пешеходов и снижает риск возникновения ДТП. В Клину строительство двух линий освещения планируем завершить до 30 ноября. До конца года на региональных дорогах Подмосковья появится еще 7 км новых линий наружного освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что новые линии освещения на региональных дорогах помогают снизить риск аварий, повысить комфорт и безопасность всех участников движения.

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Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.