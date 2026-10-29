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Таксист ударил беременную и оттаскал ее за волосы в Подмосковье

Происшествия
1:30

В Подмосковье таксист оттаскал беременную за волосы из-за парковки и не был наказан. На ситуацию обратила внимание пользовательница Сети Ольга. Пострадавшая оказалась ее подругой.

Вечером 19 января девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности, возвращалась с работы домой. Она увидела припаркованный в пешеходной зоне автомобиль такси и решила сфотографировать его номер, чтобы пожаловаться на нарушение.

Таксист, выходящий из магазина, увидел это и набросился на девушку. Он попытался отобрать ее телефон, ударил ее по голове, начал хватать за волосы, стащил с нее наушники и растоптал их.

«Когда ей удалось от него вырваться и убежать в магазин, который находился рядом, люди, которые слышали крики о помощи, не сделали ничего. Водитель сел в машину и уехал», — рассказала Ольга.

По ее словам, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, но таксист все еще не наказан, потому что у нее нет серьезных травм.

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