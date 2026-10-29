Школьные «Подслушано» в Сети стали фабрикой травли людей

Школьные паблики «Подслушано» нередко превращаются в площадки для травли: подростки выкладывают там чужие фотографии, интимные снимки и личные данные. Один из таких случаев произошел в школе города Обь, пишет Baza .

Предварительно известно, что группа учеников этой школы стала местом преследования сверстников. В паблике публиковали порнографические видео школьников, тайно сделанные фото в туалете, номера телефонов подростков с призывом «вызвать ш****» и другие посты, которые тянут на несколько уголовных статей.

В школе журналистам подтвердили, что сейчас паблики удалены, а материалы уже передали в МВД для проверки. При этом администратор группы до сих пор не найден, а с пострадавшими детьми работают психологи.

Подобные сообщества есть во многих школах и вузах. Они позволяют анонимно присылать фотографии и истории, которые затем публикуют администраторы — без какой-либо проверки, вместе с личными данными и обвинениями, которые часто становятся причиной травли.

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