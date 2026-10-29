сегодня в 12:00

Даниил Алдошкин выиграл золото этапа Кубка России по конькобежному спорту в Коломне

Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин победил на дистанции 5000 метров на первом этапе Кубка России, который проходит с 27 по 30 октября в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даниил Алдошкин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Коломне, выиграл мужской забег на 5000 метров с результатом 6 минут 26,77 секунды.

Серебро завоевал Сергей Трофимов, выступающий за Красноярский край и Нижегородскую область. Он преодолел дистанцию за 6 минут 28,35 секунды. Бронзу получил москвич Даниил Найденышев с результатом 6 минут 31,04 секунды.

Ранее в октябре 2026 года Алдошкин завоевал две золотые и одну серебряную медали на Всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина в Коломне.

Первый этап Кубка России проходит с 27 по 30 октября в конькобежном центре «Коломна» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.