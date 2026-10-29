Квитанции за капремонт в Подмосковье будут приходить на «Госуслугах»
В ходе 3 заседания Мособлдума приняла закон, по которому региональный оператор капитального ремонта будет присылать дополнительные электронные квитанции на портале «Госуслуг», передает корреспондент РИАМО.
«У электронных платежек есть целый ряд очевидных преимуществ. Квитанция всегда под рукой, в личном кабинете сохраняется история всех платежей и в любой момент можно проверить, когда и сколько было оплачено. Это еще и экологичный подход: меньше бумаги — меньше нагрузки на природу. Но подчеркну: это именно опция, а не обязанность. Каждый житель сам решает, каким форматом ему удобнее пользоваться», — сказал в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.
Шамнэ добавил, что это дополнительный вариант для удобства жителей, а бумажные квитанции останутся в обороте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что работа Единого расчетно-кассового центра в офисах МФЦ упростила решение коммунальных вопросов.
«Мы с вами были инициаторами наполнения офисов „Мои документы“ всем важным. В частности, (там появился — ред.) Единый расчетно-кассовый центр, который часто раньше находился в отдельных подразделениях. Вы знаете, что сегодня достаточно прийти в МФЦ и <…> не нужно ходить в разные места для того, чтобы разобраться со своими коммунальными делами», — сказал Воробьев.
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