Квитанции за капремонт в Подмосковье будут приходить на «Госуслугах»

«У электронных платежек есть целый ряд очевидных преимуществ. Квитанция всегда под рукой, в личном кабинете сохраняется история всех платежей и в любой момент можно проверить, когда и сколько было оплачено. Это еще и экологичный подход: меньше бумаги — меньше нагрузки на природу. Но подчеркну: это именно опция, а не обязанность. Каждый житель сам решает, каким форматом ему удобнее пользоваться», — сказал в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

Шамнэ добавил, что это дополнительный вариант для удобства жителей, а бумажные квитанции останутся в обороте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что работа Единого расчетно-кассового центра в офисах МФЦ упростила решение коммунальных вопросов.

«Мы с вами были инициаторами наполнения офисов „Мои документы“ всем важным. В частности, (там появился — ред.) Единый расчетно-кассовый центр, который часто раньше находился в отдельных подразделениях. Вы знаете, что сегодня достаточно прийти в МФЦ и <…> не нужно ходить в разные места для того, чтобы разобраться со своими коммунальными делами», — сказал Воробьев.

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