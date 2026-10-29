В Подмосковье ускорили помощь новорожденным с нехваткой кислорода в родах

Врачи НИКИ детства внедрили единую региональную систему помощи новорожденным с асфиксией в родах. Время обследования для решения о лечебном охлаждении сократилось с 90 до 20 минут, а средняя продолжительность перевозки в специализированный центр — с 3 часов 40 минут до 1 часа 15 минут, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодно в Подмосковье более 6 тыс. детей рождаются в асфиксии — состоянии нехватки кислорода. В ряде случаев она приводит к гипоксически-ишемической энцефалопатии — повреждению головного мозга, которое может вызвать нарушения развития, инвалидность и гибель.

Один из ключевых методов помощи — терапевтическая гипотермия. Температуру тела ребенка под наблюдением специалистов снижают до 33,5–34 °C, чтобы уменьшить повреждение мозга и риск тяжелых неврологических нарушений. Лечение проводят по показаниям и начинают не позднее первых шести часов жизни.

Отдел неонатальной медицины и когнитивного развития НИКИ детства разработал единый порядок действий для медиков региона. Он включает раннюю оценку состояния ребенка с помощью калькулятора тяжести, незамедлительное начало охлаждения по показаниям, дистанционную поддержку реанимационно-консультативного центра новорожденных и направление в центр асфиксии.

Теперь охлаждение с использованием специального оборудования проводят и при транспортировке. Медики непрерывно контролируют температуру тела и электрическую активность мозга ребенка. Для реанимаций и транспортных бригад внедрили единые протоколы стабилизации состояния новорожденных, сотрудников обучили.

Число случаев лечебного охлаждения при перевозке выросло с 20 до 76 в год. Летальных исходов при транспортировке не зарегистрировано. Система позволяет быстрее оценивать состояние детей, своевременно начинать лечение и продолжать его в пути, снижая число неблагополучных исходов.

«Мы смогли сократить время на принятие решения и на транспортировку, а главное — обеспечить непрерывность терапии, в том числе во время перевозки ребенка», — отметила директор НИКИ детства Нисо Джумаевна Одинаева.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.