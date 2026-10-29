Столкновение поездов в Испании: сколько человек погибли и причины происшествия

В материале РИАМО собрали факты о крушении поездов в Испании.

Как столкнулись поезда в Испании 28 октября 2026 года

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28 октября в 8:30 по местному времени в Испании, в районе станции Урда, столкнулись два поезда: государственной компании Renfe и частной железнодорожной компании Iryo, следовавшие по линии Мадрид — Севилья. Столкновение произошло на 118-м километре линии. Поезд Iryo шел впереди, он остановился, и следовавший за ним поезд въехал в него, столкнув с путей несколько вагонов. По данным министерства транспорта, в поезде компании Iryo находились 147 пассажиров, в том числе один ребенок, а в поезде компании Renfe было 397 пассажиров.

В результате столкновения двух поездов погибло не менее 68 человек и более 179 получили ранения.

На этой же линии в январе 2026 года тоже произошло крушение поездов, в котором погибли 46 человек.

Какие версии причин столкновения поездов рассматривают

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Как пишет El País, основной версией причины аварии власти Испании считают человеческую ошибку на фоне сбоя системы сигнализации. Диспетчер центра управления на станции Аточа мог ошибочно разрешить отправление поезда Renfe, несмотря на то, что путь оставался занят составом оператора Iryo.

Корреспондент Любба Эль Хади возможной причиной трагедии также называет человеческий фактор, отметив, что при отказе компьютерной системы безопасности управление перешло в центральный диспетчерский пункт, где и произошла ошибка.

Расследование продолжается. Экспертам предстоит узнать, произошло ли столкновение из-за халатности или из-за сбоев, а в последующем сделать все для предотвращения повторения трагедии.

Сколько человек погибли и пострадали: данные на 29 октября

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В результате столкновения погибли 68 человек. В общей сложности 53 раненых продолжают лечиться в больницах Кастилии-Ла-Манчи, а 56 уже выписаны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 28 октября объявил трехдневный траур в королевстве.

Он отметил, что приоритетной задачей властей является поддержка семей погибших и тех, кому удалось выжить.

На 29 октября отменены предвыборные мероприятия почти всех политических партий Испании и перенесены все 24 футбольных матча первого раунда Кубка Испании, запланированных на четверг.

Когда восстановят движение на линии Мадрид — Севилья: что известно

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После трагедии движение на участке Мадрид-Севилья было остановлено. Пассажирам сообщили, что билетов не будет в течение нескольких дней и им необходимо искать альтернативные маршруты. Renfe уже заблокировала продажу билетов на высокоскоростные поезда в коридоре между Мадридом и Андалусией до 13 декабря. Пока тысячам пассажиров, которые пользуются поездами для передвижения между Севильей, Кордовой, Малагой, Уэльвой или Гранадой до Мадрида, придется искать альтернативы, чтобы добраться до столицы Испании.