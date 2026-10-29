Мострансавто назвало пять филиалов с наибольшим пассажиропотоком

Филиал Мострансавто в Королеве возглавил пятерку лидеров по пассажиропотоку с начала 2026 года. На его маршрутах совершено более 57,7 млн поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах Мострансавто с начала года зафиксирован на востоке и юго-востоке Подмосковья. Лидером стал филиал № 10 в Королеве — более 57,7 млн поездок. Далее идут филиалы № 11 в Балашихе — свыше 54,7 млн трансакций, № 12 в Ногинске — более 43,3 млн поездок, № 5 в Подольске — почти 42,8 млн поездок и № 3 в Домодедове — более 37,2 млн операций.

Всего с начала 2026 года пассажиры совершили более 427 млн поездок в автобусах компании. Социальными картами жители и гости региона оплатили проезд более 199,6 млн раз. На банковские карты пришлось свыше 146,3 млн трансакций, на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 81 млн поездок.

«Мы регулярно оцениваем ситуацию на маршрутах. Полученные данные позволяют анализировать пассажиропоток и учитывать потребности жителей при развитии маршрутной сети Подмосковья», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В октябре в автобусах компании ежедневно в среднем фиксировали свыше 1,5 млн поездок. На севере области одним из самых популярных стал маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» — более 2,7 млн поездок. В Клину, на западном направлении, пассажиры чаще всего выбирают маршрут № 11 «А/к 1792 — ул. Слободская»: здесь отмечено более 972 тыс. трансакций.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.