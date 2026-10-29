Жители Подмосковья подали свыше 36 тыс онлайн-заявлений на государственную соцпомощь

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили более 36 тыс. электронных заявлений на государственную социальную помощь, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Государственную социальную помощь могут оформить отдельные категории жителей Подмосковья с низким доходом, в том числе малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, пенсионеры и ветераны.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект проверит файлы и выявит некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Сервис предпроверки помогает избежать повторной подачи заявления, если по предыдущему еще не принято решение. Совершеннолетним членам семьи автоматически направляют уведомления в личные кабинеты на региональном портале для получения электронного согласия на обработку персональных данных. Если у члена семьи нет учетной записи ЕСИА, сообщение об этом появится на экране.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.