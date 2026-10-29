Сигнал о пожаре в багажном отсеке едва не сорвал посадку самолета в Архангельске

На самолете Superjet, который летел в Архангельск, сработал сигнал о пожаре в багажном отсеке. Из-за него едва не сорвалась посадка, сообщает SHOT .

Superjet летел из Москвы в Архангельск. Перед прибытием в аэропорт назначения в кабине экипажа сработал сигнал о пожаре в багажном отсеке. Это произошло на высоте около 900 метров.

Пилотам пришлось включать систему пожаротушения. После этого они произвели посадку.

В момент происшествия на борту были 78 пассажиров. Никто из них не пострадал. После приземления специалисты осмотрели самолет, но никаких следов возгорания не нашли.

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