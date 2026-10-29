Более 6 тыс кубометров обезвоженного осадка переработали на очистных сооружениях Подольска с начала года

На очистных сооружениях сточные воды проходят ряд последовательных стадий обработки: механическую и биологическую очистку, отделение активного ила, доочистку и обеззараживание. Эффективность работы всего комплекса очистных сооружений напрямую зависит от технического состояния оборудования, применяемого на каждом из этих этапов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В ведении водоканала Подольска находятся две площадки очистных сооружений — в городе Подольске и в деревне Федюково. За 9 месяцев объем обработанных сточных вод превысил 30,9 млн кубометров.

На первом этапе сточные воды проходят через механизированные решетки и песколовки, где удаляются крупный мусор и минеральные примеси. Затем вода поступает на биологическую очистку в аэротенки. Здесь микроорганизмы активного ила перерабатывают загрязняющие вещества. После этого вода проходит через вторичные отстойники, системы доочистки и обеззараживания.

Для обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений специалисты предприятия провели ремонт и техническое обслуживание оборудования на различных этапах очистки сточных вод. В рамках работ выполнена замена одной из механизированных решеток, закуплены комплектующие для оборудования вторичных отстойников, а также восстановлены отдельные узлы насосного оборудования. На очистных сооружениях в Федюково проведено обслуживание насосов, воздуходувок и механизированных решеток.

Отдельным направлением технологического процесса является обработка осадка, образующегося при очистке сточных вод. После стадии уплотнения осадок направляется в цех обезвоживания, где с помощью центробежных декантеров удаляется часть влаги. Полученный в результате обезвоженный осадок (кек) передается на дальнейшую переработку.

На специальной площадке обезвоженный осадок смешивают с опилками и подвергают компостированию. В результате получают почвогрунт. Для этого используются в том числе опилки вторичного применения, поступающие с территорий конно-спортивных клубов.

На площадке переработано 6 285 кубометров обезвоженного осадка. Объем реализованного почвогрунта за этот период составил 4 495 кубометров, который применяется при озеленении и благоустройстве.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.