Коломенский молочный завод модернизирует линии для роста выпуска продукции

ООО «Коломенское» обновляет оборудование и внедряет высокопроизводительные автоматизированные линии. К концу 2027 года предприятие планирует втрое увеличить объем переработки молока, сохранив стабильно высокое качество продукции.

Молочный завод ООО «Коломенское» на улице Леваневского, 42, в Коломне реализует программу модернизации. Генеральный директор Светлана Сакаева рассказала, что задача предприятия — увеличить выпуск творога, йогуртов и десертов и обеспечить стабильно высокое качество.

Раньше завод фасовал 1 200–1 300 баночек в час. Новые линии рассчитаны на 4 000–6 000 баночек. Обновление позволит расширить поставки за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Для входного контроля сырья ожидается поступление оборудования, способного за секунды проводить полный анализ молока.

Предприятие расширяет ассортимент с учетом запросов покупателей. Среди перспективных направлений — безлактозные продукты, продукция с протеином и пребиотиками, линейка «утро — вечер». В ноябре планируется представить новые вкусы высокобелковых коктейлей.

На заводе оборудованы две термостатные камеры, где продукты заквашиваются прямо в упаковке. Предприятие выпускает термостатную ряженку, йогурты и биойогурты, в том числе с коллагеном. По словам Сакаевой, эта продукция активно продается во «ВкусВилле».

Особенность продукции — стеклянные и керамические баночки. Завод готовит новые яркие цвета керамических горшочков. Сакаева отметила, что покупатели присылают фотографии повторного использования упаковки: в керамике запекают блюда, а в стеклянных баночках хранят бытовые мелочи.

В 2026 году четыре продукта предприятия получили четыре золотые медали на выставке «Продэкспо». На XII Международном молочном бизнес-форуме в Сочи продукция завоевала золотую и серебряную награды. Сакаева назвала награды «Продэкспо» признанием на российском уровне, а форум в Сочи — возможностью получить глубокую экспертную оценку и выйти на новые рынки.

Материал от 26 октября. Автор текста и медиа — Марина Анисимова.

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