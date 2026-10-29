Эксперт Кокунцыков: в МАКС появилась новая удобная функция

В МАКС появилась удобная функция управления автоматическим сохранением медиафайлов из чатов в галерею телефона. Важно правильно настроить эту функцию, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«В MAX появилась возможность управлять автоматическим сохранением медиафайлов из чатов в галерею телефона. Функция удобная, но при неосторожной настройке фотографии и видео из переписки могут оказаться среди личных файлов на устройстве», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что в переписках нередко встречаются снимки документов, личные фотографии и конфиденциальные рабочие материалы. Поэтому важно правильно настроить работу этой функции.

«Откройте MAX и найдите раздел „Настройки — Хранение и загрузка медиа“. Проверьте, включено ли автоматическое сохранение, и оставьте его только в том случае, если оно вам действительно необходимо», — посоветовал специалист.

Также эксперт посоветовал проверять резервное копирование. Если галерея синхронизируется с облачным сервисом, сохраненные медиа могут дополнительно загружаться туда согласно настройкам этого сервиса. Удаление файла из чата и удаление его копии из галереи — не обязательно одно и то же. При необходимости проверьте обе локации», — предупредил Кокунцыков.

Эксперт также порекомендовал проверять фотографии и документы перед отправкой собеседнику, чтобы случайно не передать пароли, номера документов, QR-коды и другую конфиденциальную информацию.

«Информационная безопасность — это не только защита аккаунта от взлома, но и понимание того, где хранятся ваши данные, и кто может их увидеть», — заключил специалист.

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