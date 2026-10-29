БТИ Подмосковья объяснило, как внести контур дома на кадастровую карту

БТИ Московской области разъяснило, почему зарегистрированный дом может отсутствовать на Публичной кадастровой карте и как внести сведения о его границах в Росреестр, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Дом или баня могут находиться в собственности, облагаться налогом, но не иметь точного контура на Публичной кадастровой карте. До 2013 года садовые и жилые дома регистрировали по декларации или техпаспорту без технического плана с выездом инженера. Координаты углов здания в Росреестр не поступали.

Позже требования изменились: кадастровые инженеры стали готовить технические планы с точными геодезическими координатами, расположением дома на участке и его границами. Без координат невозможно установить юридическую связь земли и строения: в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) отсутствуют взаимные кадастровые номера. Также нельзя доказать, что дом не заходит на соседний участок или муниципальную землю.

Проверить сведения можно на кадастровой карте, включив слой «Здания». Розовый контур означает, что точные данные есть, желтый прямоугольник — лишь схематичный значок без координат в базе. Другой способ — проверить раздел выписки ЕГРН с описанием местоположения и чертежом контура. Если он пуст, координаты дома не установлены.

С 1 марта 2025 года отсутствие точных координат дома или участка блокирует сделки с такой недвижимостью.

БТИ Московской области проводит межевание, готовит технические планы жилых домов, бань, гаражей и других вспомогательных построек, взаимодействует с Росреестром для внесения сведений о контуре объекта и уточнения данных ранее учтенной недвижимости.

Обратиться в учреждение можно через чат-бот https://max.ru/btimochat_bot, сайт mobti.ru или по телефонам горячей линии: +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.