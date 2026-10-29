«Игнорировать ситуацию нельзя»: что делать, если ребенок стал агрессором в школе

Проблемы буллинга в школе сейчас в фокусе интересов родителей и педагогов, но чаще говорят о жертве буллинга нежели чем о второй стороне конфликта. О проблемах с детьми-агрессорами, РИАМО рассказал психолог, директор Интернационального института практической психологии, кандидат педагогических наук и соавтор учебников по психологии Павел Решетов.

«Итак, мы имеем ребенка-агрессора, который проявляет насилие физическое или психологическое к своим одноклассникам или к другим ученикам. Когда некоторые родители слышат такое от учителей или от родителей других детей, то эти заявления встречают бурное возмущение: „Это не о моем ребенке! Вы клевещете на моего сына/дочь!“. Однако факты — упрямая вещь и насилие остается насилием, дале если мы не готовы признать его со стороны своего ребенка», — говорит эксперт.

По словам специалиста, в подобной ситуации у родителей есть два варианта: попробовать разобраться, что происходит с ребенком и броситься защищать свое чадо. Во втором варианте скрыта страшная ловушка: если агрессия была, но родители ее принимают и полностью оправдывают своего ребенка, то дают карт-бланш — «делай, что хочешь я встану на твою защиту».

Многие дети-организаторы буллинга, чувствуют безнаказанность и жестокость их действий может начать расти. И в этом случае школа уже не в состоянии изменить ситуацию. Путь большинства подобных агрессоров лежит в камеры предварительного заключения и скамью подсудимых. И это путь обеспечивают родители своей «родительской крышей». Причина — поддержание режима безнаказанности и защищенности со стороны активных родителей. Защищая своего ребенка, не разобравшись в ситуации, есть риск еще больше испортить жизнь не только ребенку, но и себе.

Разобраться в ситуации

Первое, что надо сделать — собирать информацию: что произошло, как вел себя мой ребенок, как вел себя второй участник конфликта, кто еще участвовал/стоял рядом. Эта информация позволит более объективно оценить ситуацию.

Затем следует поговорить со своим ребенком. Не стоит сразу брать сторону ребенка, постарайтесь быть объективными. Если есть ощущение что ребенок «перегнул палку», то это стоит обсудить: «Ты знаешь, у меня ощущение, что ты перестарался в своей агрессии. Давай вместе разберемся, что произошло и как мы будем выходить из этой ситуации».

После этого необходимо обсудить ситуацию с педагогами и второй стороной конфликта. Здесь родителям важно быть справедливыми. Если ваш ребенок виноват, признайте это, но остановитесь на причинах агрессии. Как вели себя оппоненты ребенка, бывает, что причина агрессии — провокации со стороны «жертвы». И, вполне возможно, что извинения должны принести обе стороны конфликта.

Далее нужно подробно разобрать ситуацию с ребенком. Очень важно не только понять что произошло, но и дать справедливую оценку. Кого-то надо осадить, а кого-то поддержать.

Что важно не делать

При этом родителям важно не совершать следующие ошибки:

— игнорировать ситуацию, делать вид, что ничего не произошло;

— давать оценку ребенку: «Ты плохой мальчик, только плохие мальчики дерутся!» Защита себя, своих границ, и защита слабого, иногда требуют проявить «справедливость с кулаками». Да и девочки тоже могут защищать себя!;

— отвечать агрессией: родительские крики, ремень и насмешки — не решат проблему. А заодно и стоит задуматься, а может он берет пример с вас?;

— сравнивать с другими: «Посмотри как ведет себя Петя/Маша!» Каждый человек неповторим и уникален и все мы в одной и той же ситуации модем вести себя по-разному.

Поддержка

Психолог отметил, что для ребенка важно разобраться в ситуации и получить поддержку. Он нуждается в ней даже если и был агрессором. Ведь он не смог поступить по-другому, ему не хватило опыта и выдержки. Ему нужна помощь.

Важно помнить, что даже закоренелому агрессору нужна помощь в понимании границ. На практике эксперта были случаи, когда агрессор, попав в секции единоборств, быстро учится уважать чужие границы. К некоторым личностями уважение к другим приходит, когда они сталкиваются с более сильным человеком и получают отпор.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией и не можете найти выход обращайтесь к психологам, подбирайте специалиста, который умеет работать с детьми -агрессорами», — заключил Решетов.

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