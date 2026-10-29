«Коммунальная шринкфляция»: УК начали экономить на температуре горячей воды

Жители Московского региона пожаловались на управляющие компании, которые экономят на подогреве и снижают температуру горячей воды в домах. При этом жильцы продолжают платить по полному тарифу, сообщает Baza .

Жалобы на подобную ситуацию поступили из Москвы и области. По словам жителей, в их квартирах из-под крана вместо горячей воды течет еле теплая. При этом квитанции на оплату приходят без перерасчета.

Согласно санитарным нормам, температура горячей воды в кране должна быть от 60 до 75 градусов. Если показатель ниже 60 градусов, то это считается нарушением, а если температура опускается ниже 40 градусов, то платить за такую воду нужно как за холодную.

Жительница региона рассказала, что в последние месяцы получает завышенные счета за подогрев воды. В одной из квитанций была указана сумма в 14 раз больше обычной. Жилищная инспекция потребовала от УК устранить нарушения, но на данный момент ситуация не изменилась. С такой же проблемой столкнулись соседи. Они хотят обратиться в прокуратуру.

Жители ЖК на севере Москвы в последние дни тоже сетуют на едва теплую воду. По их словам, в одном из корпусов проблема повторяется несколько лет, особенно в сентябре и октябре. А в одном из домов в Печатниках температура воды в кране опустилась примерно до 50 градусов.

Жители уверены, что УК специально снижают температуру воды, чтобы снизить затраты на подогрев.

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