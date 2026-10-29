Сбер провел открытый диалог с руководителями 45 университетов

Встрече предшествовали Discovery-сессии: за две недели более 120 сотрудников Сбера поговорили с каждым из этих вузов о его приоритетных задачах. Среди них — цифровой документооборот, развитие ИТ-компетенций, привлечение и закрепление молодых специалистов в регионах. Основной запрос университетов — решения, которые учитывают их специфику.

Ответом на этот запрос стал ключевой тезис дня: технологии не стоит встраивать в привычную работу — ее нужно переосмыслить с учетом возможностей искусственного интеллекта. Сбер сам прошел этот путь: сегодня ИИ используется в 85% его процессов. Этим опытом банк готов делиться с университетами на примере задач, с которыми сталкивается любой вуз.

К примеру, как переучивать взрослых, показывает СберУниверситет: в нем более 600 образовательных программ по управлению, цифровой трансформации, ИТ и лидерству. Готовые модули можно включить в учебные планы, а индустриальные эксперты Сбера могут проводить для студентов лекции и мастер-классы.

«Мы в Сбере всегда говорим, что наша цель — менять страну к лучшему, а будущее страны создается в университетах. Через два года на первый курс придет первое поколение, которое выросло вместе с искусственным интеллектом. От того, какими специалистами и людьми эти ребята выйдут из вузов, зависит, какой будет экономика и вся страна через десять лет. У университетов большой технологический потенциал, и наша задача — помочь превратить его в системную работу. При этом мы пришли не с готовыми ответами, а с вопросами — мы провели Discovery-сессии с участием 45 вузов и сегодня с их управленческими командами собираем решения, которые будут работать вдолгую. Уверен, вместе мы сможем сделать так, чтобы талантливые выпускники строили свое будущее и будущее своих регионов здесь, в России», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Получить востребованную цифровую профессию можно в школе цифровых технологий от Сбера «Школе 21». Обучение здесь полностью практико-ориентированное и основано на методологии «равный равному» — участники обмениваются опытом, выполняют индивидуальные и групповые проекты, учатся на реальных практических примерах и могут создать решения, которые действительно востребованы и работают на пользу бизнеса, регионов. Они приходят в компании и госструктуры не новичками, а готовыми специалистами с портфолио реальных проектов и пониманием, как устроен процесс. Для вузов это площадка для совместных проектов: преподаватели и управленческий состав могут повышать квалификацию и осваивать ИИ-технологии, а студенты инженерных и гуманитарных специальностей — участвовать в хакатонах, интенсивах и практических модулях и погружаться в цифровую среду.

Как сделать ИИ соавтором науки, знают в центре AI4Science: математики, физики и биологи работают там вместе с разработчиками искусственного интеллекта на всем цикле исследования, от гипотезы до научной статьи, а научные школы получают доступ к вычислительным мощностям и данным. Наконец, сервисы на базе GigaChat помогают освободить преподавателя от рутины: берут на себя подготовку планов, отчетов и черновиков, чтобы у него оставалось больше времени для студентов и науки. Этот опыт можно адаптировать под задачи каждого вуза.

На мероприятии также выступили академик РАО Александр Асмолов и эксперт по инновациям Евгений Кузнецов. Во второй половине дня команды вузов приняли участие в креативных сессиях и работали над собственными картами возможностей.

«Перед образованием сейчас стоят большие вызовы. Искусственный интеллект меняет не только содержание профессий, но и сам университет: то, как в нем учат, ведут исследования и принимают управленческие решения. Сегодня университетам важно не только отвечать на вызовы времени, но и формировать среду, в которой молодые люди чувствуют свою значимость, видят перспективы и возможности влиять на будущее. Поэтому важно, что сегодня здесь собрались не отдельные руководители, а управленческие команды вузов — именно им предстоит проводить эти изменения. Партнерство с технологическими компаниями дает доступ к реальным задачам, данным и экспертизе, а экономике — специалистов, готовых к работе с первого дня. Министерство поддерживает такие форматы и рассчитывает, что решения, найденные сегодня, станут частью программ развития высшего образования в регионах», — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.