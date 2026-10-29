Цена вопроса — 399 руб: уралец 4 года воевал с фитнес-клубом за порванные трусы

Уралец отсудил у фитнес-клуба 399 рублей за порванные четыре года назад трусы, сообщает URA.RU .

В 2022 году мужчина отдыхал в сауне фитнес-клуба. Однако внезапно у него загорелись трусы. Мужчина получил ожог и дырявые плавки.

Проблема крылась в торчащих из деревянного настила саморезов и щепок. Когда посетитель предъявил претензии, фитнес-клуб отказался возмещать ему ущерб.

Тогда уралец объявил войну за трусы. Он пошел в суд и потребовал возместить ему 1500 рублей. Затем мужчина снизил цену вопроса до 399 рублей. Однако суд ему отказал.

Потерпевший дошел до кассации и добился пересмотра. В итоге суд обязал фитнес-клуб выплатить уральцу 399 рублей за плавки и еще 196 рублей 75 копеек в качестве процентов.

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