Призрачная граница миров: почему люди тянутся к гаданиям и спиритизму

По всему миру у разных народов есть старые поверья о ночи, когда особенно активны мистические события — якобы в это время граница между мирами становится очень размытой. Некоторые считают, что в это время можно вступить в связь с духами умерших или приоткрыть завесу в будущее и погадать.

«Чаще всего это помогает очень быстро снизить чувство неопределенности. Будущее — это бесконечный набор гипотез, поэтому мозг теряется в анализе всех вероятностей. Когда человек гадает, обращается к мистическим ритуалам, количество вероятностей мнимо сужается, соответственно тревоги и неопределенности становится меньше», — сказал Иванов.

По его словам, также некоторые могут прибегать к спиритическим сеансам. Когда грань между мирами становится тоньше, есть вероятность попробовать почувствовать умершего человека рядом. Такое действие может принести утешение человеку.

Велесова ночь традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что это некий переход от осени к зиме, когда природа «засыпает». Считается, что в этот момент граница между человеческим миром (Явь) и миром потустороннем (Навь) очень сильно истончается: духи могут проникнуть в мир людей, а люди, заплутав, в мир духов.

Поэтому в эту ночь все жители собирались вместе, чтобы почтить память предков и обратиться к древним силам. В это время проводили обряды и гадания. В 2026 году Велесова ночь выпадает на ночь с субботы на воскресенье.

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