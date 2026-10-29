Приняли за пьяного: Глеба Самойлова сняли с рейса в Испании

Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова приняли за пьяного и не пустили в самолет в Испании. У сотрудницы аэропорта возникли претензии к внешнему виду музыканта, сообщает SHOT .

Артист вместе с командой собирался вылететь из Аликанте в Лиссабон. Однако сотрудница на посадке приняла его за пьяного из-за внешнего вида. Самойлова не пустили на борт. При этом, как утверждает окружение, мужчина был в обычном состоянии.

Команде не удалось переубедить сотрудницу. Им пришлось искать другой способ добраться до Лиссабона.

По счастливому стечению обстоятельств музыканты нашли португальца, который согласился довезти их до города. В итоге Самойлову и его пятерым товарищам пришлось 10 часов ехать в минивэне.

Ранее бывшего вокалиста «Агаты Кристи» экстренно доставили в больницу прямо с концерта в Берлине из-за обострения язвы желудка. Выступление пришлось отменить.

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