Экс-вокалиста «Агаты Кристи» экстренного госпитализировали со сцены в Берлине

Музыкант вышел на сцену, но после трех песен ему стало плохо. Самойлов с трудом держался на ногах, опирался на микрофонную стойку. Певец сказал зрителям, что ненадолго уйдет за кулисы. Но он так и не вернулся на сцену.

Самойлова с выступления увезли в больницу. Врачи диагностировали у него обострение язвы.

Проблемы со здоровьем начались у певца незадолго до берлинского концерта, когда он выступал в Дрездене. Он пытался справиться с сильной болью и рвотой с кровью с помощью спиртного. В гримерке всегда была бутылка с алкоголем.

Еще у музыканта были серьезные проблемы с поджелудочной. Ранее Самойлова экстренно госпитализировали с острым панкреатитом.

Концерт в Берлине пришлось отменить. Кроме того, тур The Matrixx сейчас находится под вопросом. Группа уже уехала в Кельн без Самойлова, а музыкант остался в больнице Берлина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.