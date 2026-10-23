Представлены многофункциональные пространства в исторических строениях бывшего Бадаевского завода

Capital Group запустила реализацию творческих пространств в жилом комплексе «Бадаевский». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В исторических корпусах Бадаевского пивоваренного завода расположатся 37 лотов площадью от 58,7 до 289,9 кв. м с высотой потолков до 5,5 м — под мастерские, выставочные залы, бутики, «домашние офисы», шоу-румы и галереи. Предусмотрены двухуровневые лоты под куполом с винтовой лестницей и камином, а также лоты с патио и выходом на кровлю.

«Новое предложение открывает покупателям возможность выбрать пространство с собственным характером, а инвестору — приобрести актив в сегменте уникальной недвижимости на первой линии Москвы-реки», — отметила коммерческий директор Capital Group Оксана Дивеева.

Творческие пространства дополнят магазины, рестораны, фудмаркет, спорткомплекс с бассейном и детский центр. Завод создавался архитекторами Августом Вебером и Романом Клейном. Capital Group проводит первую за всю историю завода реставрацию и воссоздал утраченное второе строение ансамбля.