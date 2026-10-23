443 беспилотника сбили над Россией за прошедшую ночь
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За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 443 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
БПЛА сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей.
Также дроны уничтожены в Пермском и Краснодарском краях, Татарстане, Удмуртии, Крыму и в акватории Черного и Азовского морей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в сторону Московского региона летели 155 беспилотников.
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