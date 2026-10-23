USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,09
-1.03 %

155 дронов летели в сторону Московского региона ночью

Спецоперация

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 155 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», — отметил Собянин.

Он добавил, что пять БПЛА нейтрализованы на подлете к мегаполису.

Подробностей происшествий нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.