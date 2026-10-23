155 дронов летели в сторону Московского региона ночью

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«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», — отметил Собянин.

Он добавил, что пять БПЛА нейтрализованы на подлете к мегаполису.

Подробностей происшествий нет.

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