Скрытая причина вашей слабости и лишнего веса: нужно проверить уровень йода

Хроническая усталость, сонливость, зябкость и необъяснимая прибавка в весе могут указывать на нарушения работы щитовидной железы, в том числе связанные с нехваткой йода, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Заподозрить нехватку йода можно по симптомам, характерным для гипотиреоза: они нарастают постепенно. Это хроническая усталость, слабость, сонливость, зябкость, необъяснимая прибавка в весе, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение и сухость волос, ухудшение памяти, запоры, а у детей — отставание в росте», — рассказала Горбунова.

При этом перечисленные симптомы не являются специфическими для дефицита йода и сами по себе не позволяют поставить диагноз.

Как восполнить нехватку йода

По словам эндокринолога, йод содержится в рыбе, морепродуктах, водорослях, молочных продуктах и яйцах. Однако наиболее доступным способом массовой профилактики его дефицита остается йодированная соль.

«Современная йодированная соль не теряет своих свойств при термической обработке, и передозировать йод, используя ее в обычных кулинарных объемах, практически невозможно. Для здоровых людей этого вполне достаточно», — объяснила специалист.

При этом беременным, кормящим женщинам и детям младше трех лет может потребоваться дополнительный прием препаратов йода.

«Им необходимы дополнительные препараты йода в строго определенных дозировках, которые должен рассчитать лечащий врач», — подчеркнула специалист.

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