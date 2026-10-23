Ефимов: за 3 месяца квартиры в домах по реновации получили почти 14 тыс человек

В III квартале текущего года документы на равнозначное жилье по реновации оформили около 14 тыс. москвичей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С июля по сентябрь договоры на квартиры по программе реновации с Департаментом городского имущества заключили почти 14 тыс. москвичей из 335 старых домов. Больше всего правообладателей нового жилья прибавилось в сентябре — около 6,2 тыс. Это на 70% больше, чем в июле, когда договоры на недвижимость в современных жилых комплексах заключили свыше 3,6 тыс. участников переселения, и почти на 50% больше, чем в августе. В последний месяц лета документы для переезда оформили около 4,2 тыс. человек», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он добавил, что будущим новоселам передали квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации.

Столица предоставила участникам переселения квартиры в тех же районах, в которых располагались старые дома. Исключением стали только ТиНАО и Зеленоград, где переселение проводят в границах округов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, активнее всего документы на новые квартиры оформляли в трех округах с июля по сентябрь.

«На востоке договоры с городом заключили почти 2,6 тыс. человек, на юго-востоке — около 2,2 тыс., на северо-западе — почти две тысячи. Переселение в крупные жилые комплексы осуществляется поэтапно, что позволяет специалистам уделить достаточно времени каждой семье при оформлении документов, а будущим новоселам — подобрать наиболее подходящие дату и время осмотра жилья и заключения договора», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что в центры информирования можно записаться онлайн на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации».

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также в Новогирееве он встретился с новоселами по реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».